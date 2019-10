Nieuwe wijk in Oss warmt zich misschien wel aan vies rioolwater

Hoe maak je groene stroom van varkens­poep, zie het in Hees­wijk-Din­ther

23 oktober HEESWIJK-DINTHER Van varkenspoep groene stroom maken gebeurt al lang. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk en stinkt het niet heel erg? Bij de mestbewerkingsinstallatie in Bernheze is dat zondag te zien, en misschien ook wel te ruiken.