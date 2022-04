Nieuwe wijk van Oss gaat Amsteleind heten

Teruggave ‘verkapte dertiende maand’ verdeelt de gemeente­raad van Maashorst

MAASHORST - Is het loon voor hard werken, een ‘verkapte dertiende maand’ of een overbodig extraatje van 1350 euro dat raadsleden helemaal niet nodig hebben? De gemeenteraad van Maashorst is er nog niet uit maar neigt ernaar om het bedrag te houden en niet in de gemeentekas terug te storten.

15 april