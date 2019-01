Nijmeegse ROC-docent ‘Meneer Meegens’ is leraar van het jaar

Topdrukte voor agenten in Osse wijk, al veertien inbraken in januari: ‘Zij zijn brutaal, wij mogen brutaler worden’

15:04 OSS - De wijkagenten van de Ruwaard in Oss roepen mensen in de wijk op om zich aan te sluiten bij het buurtpreventieteam. Reden daarvoor is het grote aantal inbraken in de eerste maand van het nieuwe jaar.