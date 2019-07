Nipa Milieutechniek Oss komt voor helft in Limburgse handen

Volgens teamleider Adrie van Oerle van Aelmans zal er in eerste instantie weinig veranderen. Nipa blijft onder eigen naam werken. ,,Wel gaan we intensief samenwerken. Wij hebben als Aelmans vestigingen in Voerendaal, Baexem, Nijmegen en Vught. Met Oss erbij en Asten, waar we een belang nemen van vijftig procent in het bedrijf Archimil, hebben we een mooie dekking in Zuidoost-Nederland. Daarnaast vullen de bedrijven elkaar heel goed aan. Wij zijn sterk in geotechniek en asbestinventarisatie, Nipa en Archimil hebben meer expertise in waterbodem-, flora- en faunaonderzoek.”