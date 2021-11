NK schapendrijven in Zeeland: “Vroeger joeg onze hond op auto's”

Schaapsherders uit heel Nederland liepen afgelopen weekend met hun Border Collies een Zeelands parcours voor het NK Schapendrijven. ,,Heerlijk: de hond is blij en het is leuk om met schapen te werken.”

De 5-jarige Chief van schaapsherder Marit Bos uit Heemskerk, drijft een achtkoppige kudde schapen langs een parcours van poorten en hekken. Als hij ze uiteindelijk in een schaapskooi heeft gedreven, heeft hij als taak er weer drie los te weken om naar een trailer te dirigeren. Een lastig klusje, want de schapen blijven liever bij elkaar, maar het lukt. Na een afkoelende sprong in een bak water, lopen Chief en zijn baas tevreden het veld af. ,,We begonnen lastig”, vertelt Bos. ,,We moesten zelf de schapen gaan halen en daar is Chief niet op getraind.”

Quote Het gaat niet altijd zoals je wilt; je hebt toch met levende dieren te maken Marit Bos

Of ze bij de prijswinnaars zal zitten? Ze denkt van niet. Toch glundert ze: ze doet dit al twintig jaar en blijft het heerlijk vinden. ,,De hond is blij, het is leuk om met schapen te werken en je komt op mooie plekken. Toen we onze eerste Collie kregen wilden we eigenlijk op behendigheidstraining, maar de hond begon op auto’s te jagen… zo kwamen we in deze sport terecht.”

Nog geen vijf minuten na Bos komt de volgende deelnemer al van het veld. Balend, want hij is gediskwalificeerd. ,,Ik vergat een poort!”, moppert hij. ,,Terwijl het juist zo lekker ging!” Bos kijkt hem na: ,,Dat heb ik ook eens gehad bij een wedstrijd op Texel. Ik was drie uur onderweg en na één oefening kon ik weer vertrekken. Het gaat niet altijd zoals je wilt; je hebt toch met levende dieren te maken. Chief ment met gemak een kudde van driehonderd schapen, maar met vijf schapen heeft hij moeite. Daar heeft hij te veel power voor.”

Volledig scherm Wedstijden schapen drijven voor Nederlands Kampioenschap bij Wim en Joke Jans. Op de foto Eric van der Aa met hond joy. © Thomas Segers / Van Assendelft

Warme sloffen

Bij de wedstrijd doen alleen Border Collies mee. ,,Oorspronkelijk zijn deze honden gefokt voor schapendrijven”, vertelt Wim Jans op wiens terrein aan het Nabbegat dit NK is. Zijn eigen hond gaat zo’n vijftig tot zestig uur per week met hem mee om schapen te hoeden. ,,Mijn vrouw Joke en ik hebben 1100 schapen waarmee we begrazingswerk doen voor bijvoorbeeld gemeenten en het waterschap.”

In de schaapskooi waar in de winter de kraamstal is, staan nu verschillende kraampjes opgesteld waar spullen van schapenwol verkocht worden. Zo heeft Stella van ‘Schapenvolk van de Maashorst’ buideltassen en sloffen gemaakt van wol van Jans’ schapen: ,,Het is superstevig spul. Deze buideltasjes zijn functioneel, maar je kunt ze ook als decoratie gebruiken. Vaak wordt de wol verbrand na het scheren. Hartstikke zonde, want de mogelijkheden zijn legio.”

Op het wedstrijdveld wordt een grote kudde naar het beginpunt gedreven. De zon schijnt, maar er waait een frisse wind. ,,Perfect weer voor schapendrijvers”, glimlacht Jans, terwijl hij tevreden over zijn weiland kijkt.