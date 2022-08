NL-Alert voor enorme stank door brand in Schaijk, meldingen komen uit wijde omtrek

De brand in Schaijk is zondagavond laat ontstaan in de agrarische afvalberg. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is dit in de buurt van maïsvelden. Het NL-Alert is vooral vanwege de rook en stank verzonden, want verder is de brand niet heel gevaarlijk. ,,Daarom hebben we het bericht in de ochtend gestuurd omdat het niet nodig is om mensen wakker te maken. Maar de hele nacht door kregen we meldingen.” Bewoners in de buurt krijgen de boodschap ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.