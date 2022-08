NL-Alert voor stinkende rook door brand in Schaijk, meldingen uit wijde omtrek

Update + met videoSCHAIJK - Bij een boerenbedrijf aan de Zeelandsedreef in Schaijk staat een berg afval in brand. Vanwege de rook en de enorme stank die door het vuur werd veroorzaakt, is maandagochtend een NL-Alert verstuurd. Veiligheidsregio Brabant-Noord kreeg meldingen binnen van bewoners uit de wijde omtrek.

De brand in Schaijk is zondagavond laat ontstaan in een afvalberg. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is dit in de buurt van maïsvelden. Het NL-Alert is vooral vanwege de rook en stank verzonden, want verder is de brand niet heel gevaarlijk. ,,Daarom hebben we het bericht in de ochtend gestuurd, omdat het niet nodig is om mensen wakker te maken. Maar de hele nacht door kregen we meldingen.”

Bewoners in de buurt kregen de boodschap ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Rond 17.10 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand meester is en de geur bijna verdwenen. De brandweer blijft nog wel een tijdje bij de brand om af te ronden.

‘Ontstaan door broei’

,,De brand is ontstaan door broei”, vervolgt de woordvoerder. ,,Meerdere eenheden van de brandweer zijn aanwezig. Ze trekken de berg afval uit elkaar om daarna het vuur te doven. Daar is vooral ook veel water voor nodig.”

De inzet van de brandweer zal nog flink wat tijd in beslag nemen volgens de woordvoerder. ,,Het is heel wat werk. Je moet alles uit elkaar trekken en dan blussen. We zullen zeker tot in de middag nog bezig zijn.” Naar schatting is de hoop meer dan twintig meter hoog en enkele meters breed.

Volledig scherm De brandende afvalberg in Schaijk. © Meesters Multi Media

‘Vreselijke geur’

De stank in de regio komt volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio puur door het brandende hooi. Iets anders brandt er niet volgens hem. ,,Brandend hooi ruikt gewoon zo. Door het stabiele weer verspreidt deze geur zich langzaam en het blijft lang hangen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld brandend hout. Dat wordt snel veel heter en dan gaat de rook recht omhoog.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm In de nacht waren de vlammen goed te zien. © Abraham Nus

De stinkende lucht trekt richting Uden, Veghel en Sint-Oedenrode en zelfs vanuit Eindhoven zijn klachten gekomen. ‘Hier in Eindhoven is het ook te ruiken. Vreselijke geur’, schrijft iemand op Facebook. Eerder in de nacht is het ziekenhuis van Uden al verzocht ramen en deuren te sluiten. Verwacht wordt dat de overlast tot in de avond zal duren. De brandweer verricht metingen voor de vrijgekomen stoffen.

Op Twitter wordt vooral de vraag gesteld waarom het alert er niet eerder is uitgegaan. ‘Meteen na de melding heb ik ramen en deuren gesloten, maar ik heb nu last van prikkende ogen’, schrijft Elsbeth van der Molen. ‘Dit is onbegrijpelijk met deze stankoverlast’, zegt Bauke Bos.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is dit alles meegenomen in het besluit om het alert ‘s ochtends te versturen. ,,Een NL-Alert gebruik je normaal gesproken echt bij nood. Prikkelende ogen is alleen even vervelend.”

Kaartje

De veiligheidsregio heeft een kaartje gemaakt waarop in grote lijnen het gebied te zien is waarin stankoverlast te ervaren is. Maar ook van buiten dit gebied komen klachten binnen.

Volledig scherm In grote lijnen het gebied dat stankoverlast kan ervaren. © Veiligheidsregio Brabant-Noord

Volledig scherm Net kranen wordt het hooi uit elkaar getrokken zodat er geblust kan worden. © Roy van der Lee

Volledig scherm De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om de afvalberg uit elkaar te trekken en te blussen. © Marco van den Broek

Volledig scherm De brandweer zet meerdere eenheden in. © Meesters Multi Media

Volledig scherm De berg hooi moet volledig uit elkaar getrokken worden. © Marco van den Broek