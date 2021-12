No32, Ravensteins bier waar muziek in zit

Stoppen of professioneel aanpakken? Dat was de vraag die Theo Koopmans (63) voorlegde aan zijn zoon Tom (32). Koopmans senior brouwde al jaren bier als hobby aan de Nieuwstraat 32 in Ravenstein. ,,Maar ik wil veel meer op pad met de camper en dat combineert moeilijk met een brouwproces dat steeds enkele weken in beslag neemt. De keuze was dus: stoppen of overdragen aan Tom. Maar dan op zo'n manier dat hij er ook echt een bedrijf van kan maken.”