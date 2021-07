Nóg een nieuwe politieke partij in oprichting voor gemeente Maashorst

Politiek speelveld gemeente Maashorst begint te kleuren: er is keus zat, dat is wel duidelijk

27 mei UDEN/LANDERD - Steeds meer politieke partijen bekennen kleur in aanloop naar de nieuwe gemeente Maashorst. Er is keus zat: naast de landelijke partijen VVD, CDA, SP en GroenLinks doen ook een vrouwenpartij, progressieve partij en dorpenpartij mee. Plus nog heel veel lokale partijen, al dan niet met de naam Maashorst erin.