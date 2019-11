Nog één vuurwapen gevonden in Operatie Alfa

Interview ‘Wij zijn geen God, ons vak is niet altijd halleluja’

10:59 UDEN - Chirurgen, dat is een apart slag volk binnen het ziekenhuis. Zeggen de chirurgen zelf die na ruim 30 jaar in het vak met pensioen zijn gegaan bij Bernhoven in Uden. ,, Wij zijn geen God, ons vak is niet altijd halleluja”, aldus Chalmer Hoynck Van Papendrecht en Ben Storck over hun werk.