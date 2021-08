Nog eens 9250 euro voor Hop-On Hop-Off bus in Heesch

Hop-On-Hop-Off bus Heesch voortaan live te volgen

15 februari HEESCH - De gratis Hop-On Hop-Off bus die door Heesch rijdt is voortaan online live te volgen.Zo kan iedereen die op de bus wil stappen zien of de bus al in de buurt is en hoeft niemand tevergeefs te staan wachten. Dat meldt Aangenaam Heesch, de stichting de het gratis busvervoer organiseert.