Nog even inrichten en dan wonen 12 jonge mensen prachtig met zicht op Titus

Beheerder van wilde grazers eist voor de rechter dat klokkenlui­der zijn mond houdt over misstanden

15:37 KEENT - Een oud-medewerker moet zich niet meer negatief uitlaten over stichting Taurus, beheerder van grazers in natuurgebieden. Doet hij dat wel, dan moet de klokkenluider per keer een boete van 5.000 euro betalen. Dat eiste de stichting in een kort geding in de Arnhemse rechtbank.