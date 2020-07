Nog geen koppijn over carnaval 2021, wel zitten Oss en Schaijk vol vragen

Van de regen in de drup. Of eigenlijk van de storm in de coronacrisis. Zo voelde het een beetje voor SCVO, de carnavalsstichting van Oss. De optocht in februari? Die werd door het hondenweer afgelast en naar halfvasten verplaatst. Maar daar ging door nieuwe spelbreker corona een streep doorheen. Een grote, samengevoegde optocht had eind juni tijdens een heus zomercarnaval dan eindelijk alles goed moeten maken. Maar nee, ook daar werd de handdoek al tijdig in de ring geworpen.