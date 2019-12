Nog geen nieuwe fooienpot bij Megense bakkerij na diefstal van de vorige: ‘Schandálig!’

'Een lelijke boef ben je als je zoiets doet", foetert Peter Hellemons ('meer verkoper dan bakker') van Anton & Frans. Hij doelt met ingehouden woede op de onverlaat die vorige week woensdag de fooienpot van de bakkerij in Megen meenam. ,,Ja, het zit nog echt vers, dit vreselijke nieuws wil maar niet uit mijn hoofd. Het is ook niet niks", vervolgt de 47-jarige Peter met trillende stem.



,,Nee, we durven nog geen nieuwe pot bij onze kassa neer te zetten, bang als we met z'n allen zijn dat er weer zo'n dief in onze winkel komt. En die camera daar, nee, die neemt niks op. De politie is trouwens niet geweest. Waarom niet? Geen idee."