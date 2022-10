Nog geen nieuwe plek en de huur is te hoog: moet de kledingbank in Bernheze sluiten?

NISTELRODE - Heidi van Pinxteren en Ingrid ten Broeke zitten met de handen in het haar. Vanaf 1 november moeten ze huur gaan betalen voor hun kledingbank aan de Tramstraat in Nistelrode: 577 euro per maand. Dat kunnen ze met hun gratis kleding- en speelgoeduitgifte niet betalen.

Ze wisten dat de gebruiksovereenkomst van ‘t Bernhezer Pakhuijs, zoals ze hun initiatief hebben gedoopt, van tijdelijke aard was. Maar een nieuwe plek is nog niet gevonden. ,,We mochten van de eigenaar tot 1 november in het pand blijven. We hoefden alleen de elektra te betalen”, vertelt Heidi van Lokven-van Pinxteren.

Het pand gaat gesloopt worden voor woningbouw. ,,Maar dat gaat nog negen maanden duren. De eigenaar heeft gezegd dat we tot die tijd kunnen blijven zitten, maar dat daar dan wel iets tegenover moet staan. Nu levert hij erop in. En hij is heel schappelijk hoor, we hoeven maar de helft van de normale huurprijs te betalen. Maar dat is toch nog 577 euro in de maand en dat kunnen we echt niet betalen.” En dus hebben de twee weldoeners een brandbrief naar de Bernhezer gemeenteraadsleden gestuurd.

Voor als de kringloop nog te duur is

Bij de kledingbank kunnen mensen die in armoede leven gratis kleding en speelgoed uitzoeken, of kleding die slechts een paar euro kost. ,,Dan moet je denken aan een shirtje voor een euro, of een winterjas van drie euro. Het zijn mensen voor wie de kringloop nog te duur is.” Opbrengsten zijn er daardoor nauwelijks.

De initiatiefnemers proberen al sinds de start financiële steun te krijgen bij de gemeente. ,,Daar kloppen we al zo’n 1,5 jaar aan. Maar de gemeente geeft ons geen structurele subsidie.” Hoe het verder moet weten ze niet. ,,Natuurlijk hebben we gezocht naar andere plekken en aan de gemeente om hulp gevraagd. Maar het heeft nog niet tot iets concreets geleid. En 1 november nadert al snel. Dit zal toch niet het einde van de kledingbank betekenen..?”