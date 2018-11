Nog ruim een jaar hele dag parkeren voor 2,50 euro in centrum Oss

Oud-postbode schrijft boek over bijzonder stukje Heesch: ’t Strôtje

13:55 HEESCH - De bierbrouwer zat er, de klompenmaker, twee bakkers. Maar ook de slager die als oorsprong van wereldmerk Zwanenberg kan worden gezien. Over het centrale stukje Schoonstraat in Heesch is een boek gemaakt: 't Strôtje.