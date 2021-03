Nog steeds geen uitslag in Oss: tellen gaat pas om 13 uur verder

Macharen­aren denken meer over toekomst gemeen­schaps­huis de Bongerd

15 maart MACHAREN - Gemeenschapshuis De Bongerd is een van de weinige plekken in Macharen waar dorpelingen elkaar nog ontmoeten. De gemeente Oss wil het gebouw, dat ‘niet echt gezellig’ is in 2022 aanpakken. In Macharen zijn inwoners al druk bezig met hoe dat ‘nieuwe’ gemeenschapshuis er uit moet komen zien.