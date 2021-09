Het zou een typisch Amsterdams fenomeen zijn: overbieden op de huizenmarkt. Maar inmiddels is het de landelijke norm. En dus ook schering en inslag in deze regio. Want ook in Oss, Uden, Veghel en de omliggende dorpen wordt fors geboden en overboden op huizen die te koop staan. Dat stelt de Udense makelaar Geert van der Loo vast: ,,Dat risico is verreweg het grootst als mensen denken dat ze hun droomhuis gevonden hebben. Dan zijn ze bereid om flink te bieden en gaan ze wellicht wel meer betalen dan wat ze eigenlijk maandelijks op kunnen brengen.”