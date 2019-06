Nol Voskens, dé pubquizmaster van Oss, overleden

Voskens was onder pubquizzers in Oss een fenomeen. Hij begon als quizmaster in café De Kamer, om dat later ook te doen in de Groene Engel en tot recent nog in Stamineeke. Zijn specifieke handelsmerk: lange inleidingen die soms wel heel zijdelings bij de vraag hoorden, zo uit de losse pols, vaak met een knipoog én zijn eigen mening erin verwerkt. Met vrouw Wilma altijd als zijn assistente en hoofd puntentelling.



Op woensdag 12 juni (15-18 uur) kan iedereen die Voskens een warm hart toedraagt, hem in Taverne Silvas herdenken door het glas op hem te heffen.