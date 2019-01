Non Bon Bini wint voor derde maal op rij de Mègese Kwis

Aan de dorpsquiz deden vijftien teams mee, zeven teams minder dan vorig jaar. Non Bon Bini werd eerste met 1135 punten. Tweede werd RNDT met 1006 punten en derde werd de groep Witte Tonnie met 941 punten. Bijzondere opdrachten waren deze editie het bakken van een krentenbrood en sjoelen. Dat sjoelen deden de winnaars niet zo denderend, maar bij het bakken van de krentenbroden, die werden beoordeeld door bakkers van bakkerij Antoon & Frans, werden ze derde. De teams moesten ook kleurplaten maken die werden beoordeeld door leerlingen van de basisschool. Bij die opdracht werd Non Bon Bini vijfde.

Team won ook al twee keer BD/ED Dorpenkwis

Het winnende team van Megen mag met deze overwinning ook titel gaan verdedigen bij de ‘Champions League der dorpskwissen’: de BD/ED Dorpenkwis, die op 31 maart op de Noordkade in Veghel wordt gehouden. Alle winnaars van de dorpen in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad mogen daar aan mee doen om de titel 'slimste dorp’ in de wacht te slepen. Non Bon Bini won in 2017 en in 2018 ook al de BD Dorpenkwis.