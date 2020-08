Noodgebouwen en corona maken eerste schooldag in Herpen extra bijzonder

Voor Lithse molen is de opvolging wél geregeld: ‘Jonge aanwas in regio is nodig’

22 augustus LITH - Het ambacht van molenaar wordt vooral door oudere mannen uitgeoefend. Opvolgers vinden is vaak een probleem in deze regio, maar niet in Lith, waar Camille Schamp (37) gegrepen is door dezelfde passie als vader Hans (69).