Noodkreet voor veiliger, groter terras op Osse Heuvel: ‘Bezoekers lopen een fuik in’

Ferd en Mieke ruimen elke week kilo’s zwerfaval op in Oss: ‘Niemand wil toch in de troep wonen?

11:00 OSS - Over hoeveel uur per week ze er precies aan kwijt zijn, daarover verschillen Ferd en Mieke van der Aa van mening. Maar dát al dat zwerfafval een groot probleem is, dáárover zijn ze het hartgrondig eens.