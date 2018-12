‘Noodtoestand’ Schadewijk

De val van de muur heb ik als kind op TV gezien, maar ik begreep jaren later pas waaróm dat zo belangrijk was. Op het moment zelf zag ik gewoon een paar honderd Duitsers dol van geluk op een aftands blok beton klimmen; een soort carnaval met de meest ongeïnspireerde praalwagen aller tijden. Het jaar erop brak de Golfoorlog uit, en dat maakte pas écht indruk. Het was niet alleen de eerste oorlog die met allerlei nieuwe technologie gevoerd werd, maar daar ook mee in beeld werd gebracht. Het had zelfs een naam als een spannende film meegekregen: 'Operation Desert Storm'.