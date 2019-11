Nooit meer ongelukken: Agrifirm meldt acht aanpassingen bij havenspoorlijn Oss

Via Vlinder­boek en zwaard naar groot festijn op De Wal: dit is de route van Serious Request door Oss

15:41 OSS - Dwars door Geffen, langs het Vlinderboek en voorbij het rotondezwaard naar een grote happening op De Wal. Dat is de route die de 3FM-dj's op 20 december afleggen tijdens de negende etappe van Serious Request: The Lifeline.