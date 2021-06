Nooit meer stilstaan voor de overweg: Oss wil het spoor tussen twee stations volledig ondergronds

Wandelen door Berghem met een QR-code, helemaal niet ingewik­keld: ‘Niet te missen beziens­waar­dig­he­den’

28 mei BERGHEM - Volgens de Berghemse Heemkundevereniging Berchs-Heem zijn ze uniek in de omgeving, met de nieuwe QR-codewandeling door Berghem. En ingewikkeld is het al helemaal niet, gewoon even een QR-codelezer downloaden in de playstore, of de appstore: dan leert u in een wandelingetje van 1200 meter vanalles over de geschiedenis van Berghem.