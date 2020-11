Nooit wil gangmaker Akram Abdo Ali nog uit Schaijk weg: ‘Ik ben verliefd op dit dorp’

Vermiste Celine (15) uit Berghem ongedeerd terecht, verdachte opgepakt: ‘Ouders zijn zielsgeluk­kig’

29 oktober De 15-jarige Celine uit Berghem is weer terecht. Het meisje werd sinds vrijdag vermist, maar is woensdagavond laat ongedeerd teruggevonden, laat de politie weten op Twitter. ,,Dit is echt geweldig nieuws”, zegt Jeroen Baardemans, woordvoerder van de familie. ,,Ze zijn nu onderweg om hun dochter op te halen.”