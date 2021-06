Nora Mae (3) is jongste haardonor óóit: met haar allereerste kappersbezoek helpt ze meteen een ziek kindje

Om dat voor elkaar te krijgen is naast het afgeknipte haar ook 1500 euro nodig. Moeder Mei Ling is een doneeractie gestart om het bedrag bij elkaar te krijgen. ,,Ik hoorde dat Stichting Haarwensen door corona minder donaties en giften ontvangt. Nadat ik mij in haardonatie had verdiept, was ik er vrij snel uit. Mijn dochter had bij haar geboorte al een bos haar. Niemand in mijn omgeving heeft dat eerder gezien dus dat is best bijzonder te noemen. Ik ben blij dat mijn dochter bij haar eerste kappersbezoek een ziek kindje kan helpen. Veel mensen die van de doneeractie - via geef.nl - horen, vinden het goed dat we ons voor de stichting inzetten.”