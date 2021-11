Notariskantoor Oss neemt collega in Berghem over

Pinks Philips Hubert Notarissen (PPH Notarissen) nam eerder dit jaar ook al Notariskantoor Groeneweg in Heesch over. PPH Notarissen heeft nu locaties in Oss, Geffen, Heesch en Berghem. De notariële praktijk is werkzaam in de regio Noordoost-Brabant en actief in onder andere bestaand onroerend goed, nieuwbouw, familiepraktijk en het ondernemingsrecht. De zes notarissen zijn: Gerard Ekelmans, Rom van Drongelen, Odette Grundeken, Ineke Willems, Suzanne van den Berg en Angela van den Berg.