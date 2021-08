Notoire oplichter slaat toe in Oss met verkoop van gestolen auto voor prijs van 8900 euro

Verdriet in Oss, blijdschap in Megen: Muze Misse weer op losse schroeven, Lulboompop kan wel door

2 augustus OSS/MEGEN - Popfestival Muze Misse moet opnieuw vrezen voor het ergste. Met een maximum van 750 bezoekers, zoals maandag afgekondigd door premier Rutte, kan het festival helemaal niks. Organisator Penny Klamer hoopt dat er later deze maand toch nog verruiming wordt aangekondigd. Lulboompop in Megen is allicht het enige muziekfestival dat deze zomer wel door kan gaan.