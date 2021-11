November een maand van bidden, vasten maar vooral van afrekenen

Stille GetuigenOSS - Geleidelijk dringt Halloween de novembertradities binnen, al vindt deze festiviteit uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland officieel op 31 oktober plaats. De naam is afgeleid van ‘allerheiligenavond’ (all hallows eve) en is een soort oudejaarsfeest omdat de Keltische kalender het nieuwe jaar liet beginnen op 1 november. In onze streken was november van oudsher vooral een maand van allerlei heiligen, maar vooral een maand om af te rekenen.

De katholieke kerk heeft het heidense Halloweenfeest in Europa vanaf de negende eeuw effectief buiten de deur weten te houden met een reeks van christelijke feestdagen. Schuchter werd in het begin van de zevende eeuw al een ‘feest van alle heilige martelaren’ gevierd tot Lodewijk de Vrome in het jaar 835 ‘Allerheiligen’ invoerde in Frankrijk. Twee eeuwen later volgde Allerzielen. Een echt feest was Allerheiligen niet in alle opzichten want op die dag was de vasten- en onthoudingswet van toepassing die vlees eten verbood. Behalve als Allerheiligen op zondag viel, dan mocht in de slachtmaand een karbonaadje weer wel. Op alle andere dagen was Allerheiligen een vrije dag. Dankzij de RK vereniging van postbeambten Sint Petrus, sedert 1919 ook voor het katholieke personeel van het post- telegraaf- en telefoonbedrijf. In 1923 kregen de (katholieke) matrozen van de oorlogsschepen verlof om op 1 november van boord te gaan om een heilige mis te gaan bijwonen. Maar om tien uur moesten ze wel weer terug zijn.

Willibrordus en Sint Maarten

In Brabant waren de feestdagen van Willibrordus (7 november) en Sint Maarten (11 november) van meer belang. In Oss verwaterde vóór de oorlog weliswaar het langs de deur gaan op Sint Maarten, in Ravenstein en Huisseling bleef het springlevend. De feestdag van Willibrordus was echter overal een mijlpaal. Niet alleen omdat hij de patroonheilige was van Oss, van Nederland, Friesland en Brabant. Willibrordusdag was een ijkmoment voor iedereen die zogeheten cijnzen, pacht of andere belastingen moest betalen. Afspraken en gebruiken die dateren van de Middeleeuwen en die tot aan de Franse tijd hebben gegolden.

Cijnsboeken

In Oss werden de transacties opgetekend in het ‘Cijnsboek van Sint Willibrordus’ en de cijnsboeken van de hertogen van Brabant. Daaruit blijkt dat er in Oss en omliggende plaatsen wel wat meer af te rekenen was dan alleen de cijns op grond, aangezien er ook belasting geheven werd op gebouwen, gewassen, wegen, tollen en zelfs kippen. Voor de Hertog van Brabant bleek de belasting op de windmolens van Oss, Heesch en Lith een goede bron van inkomsten. Daarnaast betaalde Oss belasting over een oliemolen, een lakenhal, twee boerderijen en de markt; dat laatste nota bene vijftig jaar vóór Oss in 1399 in het stadsrecht het officiële marktrecht kreeg.

Volledig scherm Willibrordus op wiens feestdag (7 november) veel belastingen betaald moesten worden. Beeld uit Demen van de Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven; collectie Museum Jan Cunen. © Museum Jan Cunen

Op 8 november kwam de rentmeester in Oss de belastingen ophalen. De volgende ochtend om 8 uur deed hij dat in Heesch, ’s middags in ‘Nistelrooy’. Andere betaaldagen waren nog de feestdag van Sint Bavo (Bamis, 1 oktober), Maria Lichtmis (2 februari) en Sint Maarten (11 november). Dure maanden.