NS heeft drie weken langer nodig om extra sprinters tussen Oss en Den Bosch weer te laten rijden

Korfbal­ster Laura van de Ven van Prinses Irene wil niet meteen te hard van stapel lopen, ondanks derde plaats

Prinses Irene beweegt zich momenteel tussen hemel en aarde. In de veldcompetitie moeten de korfbalsters uit Nistelrode na de degradatie van vorig seizoen vooralsnog genoegen nemen met optredens in de hoofdklasse. In de zaalcompetitie, die dit weekend weer van start gaat, bivakkeren de oranjewitten nog altijd in de topklasse. De doelstelling is duidelijk: handhaving. Captain Laura van de Ven (27) heeft er het volste vertrouwen in dat de missie uiteindelijk zal slagen.

10 november