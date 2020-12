NS verdubbelt aantal zondagse sprinters op traject Oss

Doorstart BrabantTa­lent in Oss is van de baan

9 december OSS - Er komt geen doorstart van zangschool BrabantTalent in Oss. Dat maakte John van Boekel vandaag bekend. Hij nam in augustus het initiatief voor de doorstart en heeft daar naar eigen zeggen ‘intensief’ aan gewerkt. Maar het is niet gelukt. ,,Weliswaar met pijn in het hart, maar vanuit een gezond verstand heb ik moeten besluiten te stoppen met alle activiteiten rond een doorstart van BrabantTalent.’’