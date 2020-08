NSB-burgemeester Oss dronk een biertje net voor hij geliquideerd werd: ‘Hij kreeg drie treffers en hij was er geweest’

Dat is de letterlijk boodschap van drie Osse politiemannen die in juli 1944 in een huis in de Kromstraat een geheime ontmoeting hebben met twee leden van de illegaliteit. 'Als jullie niks doen', horen de verzetsstrijders, 'knallen wij hem overhoop'.

Uitgelezen kans

Maar de verzetsmannen Ben Arts, ondergedoken gemeenteontvanger van Herpen, en de in burgerkleding gestoken Berghemse kapelaan Piet van Hoeckel, manen tot kalmte. Het verzet is drukdoende liquidatieplannen te smeden voor de bedoelde burgemeester, de NSB-er Hermanus Apeldoorn van Oss. Trouwens ook, zeggen zij, voor de Berghemse NSB-burgermeester Th. Wagemans.

Veel plannen mislukten tot dan toe, tot zich in augustus 1944 een uitgelezen kans voordoet om Hermanus Apeldoorn te liquideren. Apeldoorn is sinds 17 maart 1944 burgemeester van Oss. Een opportunistische NSB-er met een ULO-B diploma en wat cursuservaring (boekhouden, steno, techniek), die twee jaar wethouder was in Eindhoven en nu, na het vertrek van Louis de Bourbon, in Oss orde op zaken moet stellen.

Volledig scherm Louis de Bourbon, de voorganger van Apeldoorn. Foto: Collectie Margreet Janssen Reinen

Angst bij kloppend hart van het regionale verzet

Hij brengt veel onrust teweeg bij de politie waar de meeste agenten zoveel mogelijk proberen de bevelen van de bezetter te ondermijnen. Ook bij de Osse distributiedienst, het kloppend hart van het regionale verzet waar Jan van Rosendaal de leiding heeft, heerst angst. Hier worden op grote schaal bonkaarten gemaakt voor onderduikers.

Apeldoorn vermoedt allerlei ‘gerommel’ en legt een kaartsysteem aan van meewerkende en subversieve ambtenaren. Apeldoorn is ook dijkgraaf van het Waterschap De Maaskant. Op 10 augustus 1944 moet hij in Ravenstein in het hotel van gezusters Van Hal (nu stadsherberg De Keurvorst) een vergadering voorzitten. Daar besluit de verzetsgroep van Ben Arts gebruik van te maken. De knokploeg Margriet in Bosch wordt ingeschakeld en die stuurt meteen drie mannen om de klus te klaren: Willy Andriesen, Wim Voets en Henk Boevenbrink.

Uitgebreide instructies en uitleg over de vluchtroute via de stadspoorten

Zij treffen Ben Arts en de Osse gemeenteambtenaar Frits Lancée in de boerderij van de familie Coenen in Huisseling, waar ook de Berghemse gemeentesecretaris Gerrit Verhammen ondergedoken zit. De Bosschenaren die Apeldoorn niet kennen en ook nog nooit in Ravenstein zijn geweest, krijgen uitgebreide instructies en uitleg over de vluchtroute via de stadspoorten waar Lancée op ze wacht om ze binnendoor terug naar Den Bosch te begeleiden. Henk zal voor de deur op de fietsen passen, Willy en Wim gaan in de gelagkamer zitten.

Volledig scherm De Keurvorst in Ravenstein. Op het moment dat Apeldoorn aan zijn einde kwam in 1944 heette de horecagelegenheid nog niet zo. © Google Streetview

Om 16.00 uur arriveert Apeldoorn in een Ford Sedan van taxibedrijf Hendriks. Hij is te vroeg en hij besluit een biertje te drinken met zijn begeleider, ‘de beruchte’ Jan Reintjes. Willy kijkt buiten of het met de fietsen in orde is. Als hij weer binnen komt, schieten ze Apeldoorn dood. ‘Hij kreeg drie treffers en hij was er geweest’ noteert Ben Arts. Reintjes duikt onder de tafel, de kogel die voor hem bestemd is, boort zich in het kozijn (nog steeds zichtbaar).

Alle betrokkenen weten weg te komen. Over de ellende die volgt, volgende week meer.