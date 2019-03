Nu al 18 autobranden in 2019 in Oss: 'Niet uit te sluiten dat men verzekering wil oplichten’

OSS - De grote hoeveelheid branden in Oss van de laatste tijd staat hoog op de agenda van de Brabantse politie. Alleen al dit jaar heeft Oss te maken gehad met maar liefst achttien autobranden. Een aantal branden blijkt niet aangestoken, meldt de politie op basis van onderzoek. ,,We hebben ook te maken met gevallen waarbij sprake van een technisch mankement.”

In de nacht van donderdag op vrijdag was Oss opnieuw het decor van een autobrand. Omdat de zorgen onder inwoners inmiddels flink toenemen, vond de politie het nodig om met een uitgebreide verklaring te komen. Op dit moment is nog niet in alle gevallen vastgesteld wat de oorzaak was van de brand.

,,Soms is dat ook niet mogelijk omdat er bij branden heel veel sporen verloren gaan”, legt een woordvoerder uit. ,,Wij kunnen ook niet uitsluiten dat sommige branden zijn aangestoken om de verzekering op te lichten. Vooral wanneer het aantal branden toeneemt, brengt dat mensen soms op ideeën.”

‘Spelen er conflicten?’

De politie legt uit dat iedere brand altijd afzonderlijk wordt onderzocht. ,,Wat was de oorzaak? Wie was de eigenaar? Spelen er conflicten? Het valt niet altijd mee om te achterhalen wat de oorzaak is, maar soms is gauw duidelijk dat bijvoorbeeld een technisch mankement de oorzaak is.”

Bij alle andere verdachte branden doet de politie uitgebreid buurtonderzoek en wordt gezocht naar camerabeelden. ,,Dat levert soms interessante informatie op. Verder analyseren wij de branden. Zijn er bijvoorbeeld patronen te ontdekken die ons kunnen helpen in de aanpak?”

‘Niet blind zijn’

Brandonderzoeken zijn ingewikkelde onderzoeken, meldt de politie. ,,Vaak zijn er maar weinig sporen en dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijk.” De politie sluit niet uit dat dezelfde dader verantwoordelijk is voor meerdere branden in Oss. ,,Maar wij moeten zeker niet blind zijn voor andere oorzaken.”

De politie is extra alert, maar benadrukt dat niet alles is te voorkomen. ,,Wij houden Oss zichtbaar en onzichtbaar extra in de gaten, ook in de nachtelijke uren. Wij snappen heel goed dat de branden bewoners bezighoudt. Zij kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is. Ook de wijkagenten zijn alert en voor iedereen met vragen aanspreekbaar.”

