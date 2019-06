Nu al gedoe om bestuursakkoord provincie: GroenLinks Oss voelt zich verraden door partijgenoten om mestfabriek

Nieuwe talkshow Kleur start met Jan Terlouw

9:40 LOOSBROEK - 'Kleur’ is een nieuw praatprogramma in Bernheze, georganiseerd door mensen uit politieke en culturele hoek. De eerste editie is op woensdag 19 juni in Loosbroek. Schrijver en politicus Jan Terlouw en Daan Roovers, denker des vaderlands, zijn die avond te gast.