Nu al klinkt spontaan applaus voor het kunstwerk op de blauwe wand in Oss: ‘De reacties zijn geweldig’

Om Geffense en Heesche dorpsbla­den in te zien hoeft men niet langer Heemkundes te bezoeken

4 mei GEFFEN/HEESCH - Dorpsblad D’n Herd uit Heesch wordt gedigitaliseerd, bij Torenklanken in Geffen zijn ze net klaar. Online kan er naar hartenlust worden gegraven in verhalen over alweer vergeten ondernemers, verenigingen en dorpsmensen.