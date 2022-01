Nu de leegstand onder controle is, wil Oss grote ketens aantrekken met een heuse relatiemanager

OSS - Het gaat zó goed met het bestrijden van de leegstand in Oss dat de stad geen hulp van een externe coach meer nodig heeft. In plaats daarvan wordt nu iemand gezocht die grote ketens moet verleiden zich in centrum te vestigen.

Onderzoeksbureau Locatus becijferde eerdere deze maand dat de leegstand in Oss in 2021 met meer dan een derde is afgenomen. Door nieuwe ondernemers, maar vooral door nieuwe bewoners. Daarmee behoort Oss tot de vier koplopers van het land. Een zogeheten transitiecoach die winkels en horeca moest bewegen van de schil naar de pit van het Osse centrum te verhuizen, waar Oss in november 2020 nog aan dacht, is daarom niet meer nodig.

De gemeente wil het gereserveerde geld nu juist steken in iemand die grote en kleine ketens naar Oss haalt. Zo'n ‘relatiemanager retail’ moet als onafhankelijk adviseur kansen en bedreigingen zien voor bekende winkelformules in Oss en daar op acteren. Op die manier moeten ketens die nu nog gemist worden in de stad uiteindelijk ook naar Oss komen. De manager werkt straks acht uur per week en krijgt een werkbudget van 60.000 euro mee.

Een grotere pit

Nieuwe winkelketens zouden dan bijvoorbeeld een plek kunnen krijgen in de Kerkstraat, Peperstraat en het westelijke deel van de Burgwal. Die drie straten zijn nu namelijk ook bestempeld tot de pit van het centrum. Dat betekent dat een winkel of kroeg op de begane grond niet zomaar meer omgebouwd mag worden tot een woning. Op hogere verdiepingen blijft dat wel mogelijk.

Winkeliers en horecaondernemers in het hele centrum, en trouwens ook in de rest van de gemeente, hoeven over het hele jaar 2022 geen precariobelasting te betalen. Die wordt normaal gesproken geïnd voor bijvoorbeeld terrassen en reclame-uitingen. De maatregel is bedoeld als steun in de zware coronatijd. Oss loopt door het besluit een kleine 2,5 ton aan inkomsten mis.