Nu ook de moeders een keer in de watten gelegd, door héél Berghem

Wederom ongeval op de kruising bij Gewandeweg in Oss

12 oktober OSS - Twee auto's zijn zaterdagmiddag tegen elkaar aan gebotst op de kruising van de Gewandeweg en de Kruiskampweg in Oss. Het is het zoveelste ongeval dat plaatsvindt op dit punt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.