Nu ook rumoer over nieuwe antennes op kerktoren Megen

Berchs Heem ‘verbaasd en verbolgen’ over telecomap­pa­ra­tuur aan kerktoren Berghem

29 april BERGHEM - Heemkundekring Berchs Heem is ontstemd over de bevestiging van allerlei telecommaterialen aan de kerktoren van Berghem. Volgens de heemkundekring is dit strijdig met de monumentale status van de kerk en is er geen vergunning voor verleend. De gemeente bevestigd de laatste constatering.