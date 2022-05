Oekraïense vluchtelingen smeken Osse raad om ze in Belastingkantoor te laten

De Oekraïense vluchtelingen zijn zich wild geschrokken van een artikel in het Brabants Dagblad, vertelde Ostapova donderdagavond aan de leden van de raadscommissie Sociaal Bestuurlijk. In het artikel stond dat er een keuze gemaakt moet worden over de opvang in het voormalige Belastingkantoor aan de Raadhuislaan. Optie 1 is voortzetting van de gemengde opvang van Oekraïense vluchtelingen samen met andere asielzoekers. Optie 2 is opsplitsen van deze groepen, waarna het Belastingkantoor als geheel wordt gebruikt voor de opvang van asielzoekers waarvoor in Ter Apel geen plek is. Voor de Oekraïeners moet in dat geval een andere plek worden gevonden.