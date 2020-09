‘Oermoeder’ Petra van Erp is Geffenaar van het Jaar

Bij de dorpspomp Een dikke helaas dat de ‘moeder aller mèrte’ in Geffen is geschrapt

12 mei GEFFEN - Geen bakoventje-bezoekje, geen Revuo's-concertje, geen Boetje-afzakkertje en ook geen shoarma-afsluiter in de Kloosterstraat. Monique van Dijk-van Ravenstein zucht ervan. ‘n Dikke helaas dus, nu ‘De moeder aller mèrte’ in Geffen van de evenementenkalender geschrapt is.