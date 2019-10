Oeverwonder in Megen ademt in alles het leven in een jongensgymnasium

Of dit een feest van internaatherkenning was? “Mwah”, luidt de bondige, alleszeggende reactie van Marius Pennings (68) uit Kerkdriel. Samen met echtgenote Gerrie (63) is-ie zojuist twee uur lang ondergedompeld in internaatsferen tijdens de voorstelling ‘Oeverwonder’ in het Megense Acropolis. “Ik zat zelf op kostschool. In Weert. Die steeds terugkerende scapuliertjes van die jongens, ja, dat was in onze tijd ook wel een dingetje. En die scène met die cellen in de slaapzaal was eveneens heel herkenbaar, grappig ook. Net als die Griekse en Latijnse les en dat roepingenverhaal trouwens.”