Oijense hoogleraar benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Maashorst blij met andere aanpak nieuwjaars­re­cep­tie: 12 recepties en 60 liter chocomel

MAASHORST - De gemeente Maashorst is dik tevreden over de andere aanpak voor de klassieke nieuwjaarsreceptie waar per 2023 voor gekozen is. Het college werd voor achttien recepties gevraagd en trakteerde op lekkers voor de inwoners, onder andere chocomel.

7 januari