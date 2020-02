Oijense optocht maakt reputatie waar

Zeer gevarieer­de grote optocht in Overlangel

18:48 OVERLANGEL - De Nachtgraversoptocht in Overlangel had haar vertrektijd aangepast aan de Herpense optocht die van de zondag naar de maandagochtend was verhuisd. Zodoende konden de Overlangelse groepen in Herpen de blits maken en de Herpense wagens konden ook die middag weer in Overlangel rondtrekken.