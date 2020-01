Oijense optocht verhuist van maandagochtend naar de middag

Vorig jaar kreeg de optocht een rijverbod opgelegd. Vanwege zware windstoten was het volgens burgemeester Buijs niet verantwoord 's ochtends om 10 uur te starten. 's Middags ging het feestje wel door. Daarbij werd de dijk vanwege de windgevoeligheid geschrapt en de route gehalveerd.

,,Afgelopen jaar werd noodgedwongen door de storm de optochtroute en starttijd aangepast. Daar hebben we vele positieve reacties op gehad. Daarom hebben we besloten de route aan te passen. Ook hoeven we maandagochtend niet meer voor de ochtenddauw de wagens op te bouwen”, melden de Bokkenrijders.