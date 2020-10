OKSV-jubilaris: 'Zolang ik fit blijf en er niet word uitgelopen ga ik door'

Een beetje verrast was OKSV-speler Dennis Ermers wel toen hij afgelopen zondag voor de wedstrijd tegen MOSA '14 plots in het zonnetje werd gezet. Uit handen van voorzitter Rogier van der Linden kreeg de 30-jarige verdediger een speciaal OKSV-shirt met rugnummer 250 overhandigd: het aantal wedstrijden dat Ermers voor het vaandelteam uitkwam.

,,Ik wist dat het er een keer aan zat te komen, maar had er geen rekening mee gehouden dat het nu al zou zijn'', zegt Ermers, die als kleine jongen uit Overlangel ooit bij OKSV begon. Hij doorliep de jeugdelftallen toen hij al op zijn 16de de vervroegde overstap naar het eerste elftal maakte. ,,Ik denk dat ze wel iets van potentie in mij zagen.

Wittebroodsweken

Ermers moet diep in zijn geheugen graven als hem wordt gevraagd naar zijn wittebroodsweken in het eerste team. ,,Ik weet nog dat ik het in het begin al heel speciaal vond dat ik bij het eerste elftal op de bank mocht zitten. Als kleine jongen ging ik op zondagmiddag altijd bij het eerste kijken en was het mijn droom om daar zelf ooit te spelen.''

In de eerste weken ondervond hij naar eigen zeggen de nodige aanpassingsproblemen. Waar hij in de jeugd zijn tegenstander vaak te snel af was, lieten zijn ervaren teamgenoten vanaf de eerste training merken dat het er bij de senioren anders aan toeging. ,,Het waren veelal gasten van 30 jaar en ouder. Ze schuwden niet om ook mij op een harde, maar altijd wel faire manier aan te pakken.''

Alle posities

Hoewel Ermers moest wennen, veroverde hij al snel een basisplek. In de dertien jaar dat hij in het eerste speelt, verdween hij nooit meer uit het team. Al werd hij wel op bijna alle posities ingezet. Hij begon als rechtsvoor, belandde op het middenveld en speelde later als linksachter. Dit seizoen is hij centrale verdediger. ,,Soms kwam ik op zondag op de club en wist ik nog niet op welke positie ik die middag zou spelen.''

Het doet niets af aan het plezier waarmee Ermers, wiens snelheid altijd een wapen was, zijn fiets elke week naar sportpark 't Veldje stuurt. ,,De gezelligheid van een kleine dorpsclub heeft mij altijd getrokken. Vooral als we dan gewonnen hadden en met z'n allen een biertje gingen drinken in de Petjesbar. Helaas is die er nu niet meer, maar een biertje wordt er zeker nog gedronken.''

Meest memorabele wedstrijd

Zijn meest memorabele wedstrijd speelde hij in 2017. Door in de derby met 3-2 van Achilles Reek te winnen promoveerde OKSV voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de vierde klasse. ,,Wat een feest was dat.''

De benjamin van het elftal is inmiddels een ervaren speler geworden. Waar hij in het begin opkeek tegen de 30-plussers is hij nu zelf een van de ouderen. ,,Ik vind het prachtig om met die jonge gasten te voetballen. We spelen nu al een aantal jaren samen, dus we zijn een heel hechte groep geworden.''

Over een eventueel afscheid wil hij het dan ook nog helemaal niet hebben: ,,Zolang ik fit blijf en er niet word uitgelopen ga ik met heel veel plezier door.''