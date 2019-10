Old school, ambachtelijk toneel van Osse 'Spelers’

Vangrail Reek leidt tot gevaarlij­ke situatie bij wandelpad

12:07 REEK - Gevaarlijke taferelen langs de Rijksweg bij Reek: wandelaars klauteren doodgemoedereerd over de geleiderails om hun ommetje te vervolgen. Vangrails dwarsbomen dit stukje in het Brabantse Wandelnetwerk. De provincie piekert er niet over er alsnog een ‘knip’ in te maken.