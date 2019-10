Old school coryfeeën en een gloednieuwe groep trappen 'De Posse Tour' af in Oss

Old school coryfeeën en een gloednieu­we groep trappen ‘De Posse Tour’ af in Oss

21:16 OSS - Voor veel hiphopliefhebbers is ‘De Posse’ een begrip. De serie verzamelalbums van het Eindhovense platenlabel Djax begon in 1994, als staalkaart van wat toen ‘Nederhop’ heette. ,,Dat was voor mij dé muziek in die tijd”, vertelt Steven Engel. ,,Die hele Djax catalogus, met Oudekerk Kaffers en Osdorp Posse. Te gek dat wij nu de kans hebben om daarbij aan te haken.”