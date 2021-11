Oldstar Rini (90) nog bijna wekelijks op het voetbalveld: ‘Ik ga nog door zolang ik leef’

Sinds kort heeft handbalvereniging Helios’72 in Uden een walking handbalteam. Bij walking handbal wordt niet gerend, maar zoals de naam al doet vermoeden, gewandeld. Er is geen fysiek contact, de bal is aangepast en het speelveld is kleiner. Elke vrijdagavond speelt een groepje ouderen walking handbal in sporthal Hoenderbos in Uden.