Oleta Adams trekt als ‘kers op de taart’ Lievekamp nog niet vol

Via onder andere Facebook is een heuse promotiecampagne gaande voor het speciale optreden, het eerste van Adams’ tournee door Nederland. Hier zit theater De Lievekamp beslist niet zelf achter, zegt programmeur Ron Megens. Hij denkt aan het Nederlandse boekingskantoor van de zangeres, of aan haar agent thuis in de Verenigde Staten: ,,In Amerika weten ze natuurlijk ook dat het december is en dat veel mensen op zoek zijn naar cadeau’s.’’

In Oss maken ze zich geen zorgen over de kaartjes voor Oleta. Er zijn er al ruim 450 weg, die laatste 200 volgen nog wel volgens Megens. ,,Dat raakt wel uitverkocht hoor. Het is ook nog lang geen maart.’’